Ohne Strom und sicherer Grundlast wird es nicht ganz so einfach mit der E-Mobilität. Atomstrom erfährt weltweit eine Renaissance ausser in Deutschland natürlich. Uran seht vor einem schönen Comeback!

International Consolidated Uranium Inc. ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, dass bis vor kurzem noch unter dem Namen NxGold firmierte. Hauptfokus des Junior-Explorers sind hochgradige Gold- und Uranmöglichkeiten in erstklassigen Bergbaugebieten. Die aktuellen Explorationsprojekte im Frühstadium befinden sich in Australien und Kanada.

Projekte

International Consolidated Uranium besitzt zurzeit sowohl Gold- als auch Uran-Projekte in ihrem Portfolio. Damit partizipiert man zum einen am gerade begonnen Gold-Bullenmarkt und zum anderen ist man bestens positioniert, um maximal vom bevorstehenden Uran-Bullenmarkt zu profitieren.

Zu den Uran-Projekten des Unternehmens gehören die Projekte „Ben Lomond“ und Georgtown“ im australischen Bundesstaat Queensland.

„Ben Lomond-Projekt“:

Ben Lomond befindet sich zu 100% im Besitz von International Consolidated Uranium und befindet sich ca. 50 Kilometer westlich von Townsville. Für das Projekt wurden im Übernahmejahr 2005 rund 3,8 Mio. USD bezahlt und seither mehr als 10 Mio. USD investiert. Eine bankfähige Machbarkeitsstudie wurde schon im Jahr 1982 von Minatome angefertigt, genauso wie eine genehmigte Umweltverträglichkeitsstudie, die nur zwei Jahre später von der entsprechenden Umweltbehörde akzeptiert wurde. 1985 wurde die geplante Minenerschließung durch die Verhängung der ‚Drei-Uran-Minen-Politik‘ durch die damalige australische ‚Labour‘-Regierung gestoppt. Die Lagerstätte ist nach Osten hin über eine Streichlänge von mindestens 1,05 km offen, wo in diesem Gebiet begrenzte, weit auseinander liegende Oberflächenbohrungen ermutigende Intervalle von Uranmineralisierung und Gesteinsumwandlung durchschnitten haben. Das Projekt besitzt eine NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung in Höhe von 7,9 Millionen Pfund Uranoxid als angezeigte Ressource und 2,8 Millionen Pfund Uranoxid als abgeleitete Ressource.

„Georgtown-Projekt“:

Auch das zweite Uran-Projekt befindet sich in Queensland, Australien und ist etwa 500 Kilometer nordöstlich von „Ben Lomond“ beheimatet. Das Grundstückt beherbergt die Uranlagerstätte ‚Maureen‘, die 1971 bei einer magnetisch-radiometrischen Luftaufnahme entdeckt wurde. In das Projekt, das im Jahr 2005 von Mega Uranium zum Preis von 6,9 Mio. USD erworben wurde, sind bereits mehr als 20 Mio. USD investiert worden. Allein in den Jahren von 2006 bis 2007 bohrte Mega Uranium 94 RC/Diamant-Kernbohrlöcher, um die historische Ressource der ‚Maureen‘-Mine zu validieren und zu erweitern. Auf Grundlage der eigenen Bohrlöcher und der historischen Daten legte Mega Uranium am 25. Juni 2008 eine neue, NI43-101-konforme, Ressource mit 5,95 Mio. Pfund U3O8 in der hochwertigen angezeigten-Kategorie vor. In der abgeleiteten Ressourcen-Kategorie befinden sich noch zusätzlich 380.000 Pfund Uranoxid. Weiteres Potential für Neuentdeckungen besteht sowohl im proterozoischen Grundgebirge als auch in den darüber liegenden oberdevonischen/niedrigkarbonischen Vulkanen/Metasedimenten, in Form von radiometrischen Anomalien, Uranvorkommen und günstigen geologischen Bedingungen für Uran.