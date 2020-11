Die siebenjährige Anleihe 2020/27 (ISIN DE000A3H2XT2) der BENO Holding AG ist mit einem Zinskupon von 5,30 % p.a. ausgestattet. Die Zeichnungsfrist an der Börse München läuft ebenfalls noch bis zum 27. November 2020. Das Geschäftsmodell und die Emissionsdetails hat BENO-Chef Florian Renner im Gespräch mit der Anleihen Finder Redaktion erklärt. BENO ist ein Immobilienbestandshalter mit Fokus auf das Segment Light Industrial. In dieser Nische sei der Wettbewerb niedrig und es lasse sich noch eine attraktive Marge erzielen, so Renner. Die Media and Games Invest plc. hat in dieser Woche eine vorrangig besicherte Anleihe 2020/24 (ISIN: SE0015194527) im Volumen von 80 Mio. Euro bei qualifizierten Investoren platziert. Der Zinssatz der vierjährigen Anleihe orientiert sich am 3-Monats-Euribor plus 5,75 Prozent pro Jahr. Ein Teil der Anleihe-Erlöse wird zur Tilgung der bestehenden Anleihe 2018/22 (ISIN: SE0011614445) der Tochtergesellschaft gamigo AG verwendet, die ein Volumen von 50 Mio. Euro aufweist.

Zwei neue Zeichnungsstarts in der Kalenderwoche 47 (16.11. bis 20.11.20) am KMU-Anleihenmarkt – so kann die erste Unternehmensanleihe der Greencells GmbH im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro seit Montag genauso gezeichnet werden wie die neue 30 Mio. Euro-Anleihe der BENO Holding AG. Die Debüt-Anleihe (ISIN: DE000A289YQ5) des Solarunternehmens Greencells wird jährlich mit 6,50% verzinst und verfügt über ein ausgiebiges Sicherheitenkonzept. Wie sich dieses gestaltet und wofür die Anleihemittel verwendet werden sollen, hat Greencells-CEO Andreas Hoffmann der Anleihen Finder Redaktion in dieser Woche erzählt. Investoren können die Greencells-Anleihe 2020/25 im Rahmen eines öffentlichen Angebots bis zum 27. November 2020 zeichnen.

Platzierungsergebnisse – die Euroboden GmbH hat während der börslichen Zeichnungsphase ihrer neuen Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A289EM6) ein Volumen von 25,5 Mio. Euro platziert. Das angestrebte Zielvolumen der Anleihe, die seit dieser Woche an der Börse Frankfurt gehandelt werden kann, liegt bei 75 Mio. Euro. Auch die neue Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A254UP9) der SUNfarming GmbH wird seit Anfang der Woche an der Börse Frankfurt gehandelt. Während der Zeichnungsphase konnte das Solarunternehmen ein Volumen von 5,75 Mio. Euro einsammeln. Das maximale Emissionsvolumen der 5,50%-Anleihe liegt bei 10 Mio. Euro-Anleihe. Die zugeflossenen Mittel sind für die Projektentwicklung und die Vorfinanzierung deutscher Solarprojekte vorgesehen. ETERNA muss nachsitzen – zur notwendigen Verlängerung ihrer Anleihe 2017/22 (ISIN DE000A2E4XE4) ist eine zweite Anleihegläubigerversammlung (AGV) nötig, da das erforderliche Quorum bei der ersten AGV nicht erreicht wurde. Die zweite AGV wird am 17. Dezember 2020 in den Räumlichkeiten von ETERNA in Passau stattfinden. Eine Stimmabgabe zur Laufzeit-Verlängerung der Anleihe 2017/22 ist dabei ab sofort über die ETERNA-Webseite möglich. Mit der Abstimmung soll die Stabilität der Finanzierung des Mode-Unternehmens auch in der Corona-Krise erreicht werden. ETERNA bietet Anlegern zu weiteren Informationen auch die Teilnahme an Telefonkonferenzen in der kommenden Woche an.

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) hat die neue 7,00%-Anleihe der ACTAQUA GmbH (WKN A3H2TU) im Rahmen der aktuellen Neuemission gezeichnet. Die 20 Mio. Euro-Anleihe wird derzeit qualitativen Investoren via Privatplatzierung angeboten. In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die ACTAQUA-Anleihe als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 3,5 von 5 möglichen Sternen. Das innovative Unternehmen könne laut KFM-Analysten trotz seines jungen Alters auf jahrzehntelange Expertise verweisen und mit der Anleiheemission sein rasantes Wachstum weiter beschleunigen. Die besicherte 4,25%-Anleihe der Green Land Investment S.A. mit Laufzeit bis 2027 (WKN A283WN), die mittelbar in den Ferienpark „Your Nature“ in Belgien investiert, wird von den KFM-Analysten ebenfalls als „durchschnittlich attraktiv“ (positiver Ausblick) mit 3,5 von 5 möglichen Sternen bewertet. Eine Heraufstufung erfährt indes die 7,00%-Anleihe 2019/24 der Media and Games Invest plc. (WKN: A2R4KF), die in einem aktuellen Anleihen-Barometer von 4 auf 4,5 Sterne heraufgestuft wird. Das Geschäftsmodell sei stark zukunftsgerichtet und gerade der Markt für mobile bzw. online Spiele wachse rasant, so die Analysten.

Die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG (ehemals PREOS Real Estate AG) wird die für das vierte Quartal 2020 avisierte Anleihe-Emission voraussichtlich in das zweite Halbjahr 2021 verschieben. Angesichts der im Oktober 2020 durchgeführten Aufstockungen der PREOS-Wandelanleihe 2019/24 um insgesamt 110 Mio. Euro und der weiterhin positiven Signale ihrer Finanzierungspartner sei die Emission der Unternehmensanleihe zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erforderlich, so das Unternehmen. Die publity AG hat ihre am 17. November 2020 fällige Wandelanleihe 2015/20 (ISIN DE000A169GM5) vollständig an die Anleihegläubiger zurückgezahlt. Die Rückzahlung erfolgte zu 100% des Nennbetrags zuzüglich der Zinszahlung von 3,50% für die vergangenen zwölf Monate. Die Würzburger va-Q-tec AG hat die Begebung einer Anleihe mit einem Volumen von 20 Mio. CHF und der Möglichkeit der Erhöhung bis auf 25 Mio. CHF in dieser Woche beschlossen. Die Anleihe wird ausschließlich in der Schweiz öffentlich zum Kauf angeboten. Der Zinskupon der fünfjährigen Anleihe soll zwischen 3,25% und 3,75% p.a. liegen.

Die R-LOGITECH S.A.M. verzeichnet trotz des schwierigen Umfelds infolge der COVID-19-Pandemie eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2020. Auf konsolidierter Basis erzielte R-LOGITECH einen Umsatz von 495,4 Mio. Euro (9-Monatszeitraum Vj: 264,9 Mio. Euro) und ein EBITDA von 81,9 Mio. Euro (9-Monatszeitraum Vj: 49,1 Mio. Euro). Auch das Logistik-Unternehmen Aves One AG setzt seinen Wachstumskurs in den ersten neun Monaten 2020 fort und überzeugt vor allem im Rail-Bereich mit verbesserten Zahlen. Die FCR Immobilien AG setzt ihre positive Entwicklung in den ersten neun Monaten 2020 ebenfalls fort und prognostiziert für das Gesamtjahr ein EBT von 11,1 Mio. Euro. Auch 2021 rechnet das FCR-Management mit einer weiteren Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung. Der Duisburger Chemiekonzern PCC SE zeigt sich in den ersten neun Monaten des Corona-Jahres 2020 stabil und meldet zudem die fristgerechte Rückzahlung einer 25 Mio. Euro-Anleihe aus dem Jahr 2015.

