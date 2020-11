CompuGroup Medical stärkt US-Geschäft durch eine der größten Akquisitionen der Unternehmensgeschichte

CompuGroup Medical (CGM) forciert Geschäft in den Vereinigten Staaten durch die Übernahme von eMDs, Inc. (eMDs), einem führenden Anbieter von Gesundheits-IT mit Schwerpunkt Arztpraxen in den USA, und erreicht damit attraktive Größe im weltweit größten Healthcare-Markt

Komplementäre Produktportfolios ermöglichen umfassendere Lösungen für Arztpraxen und bilden eine attraktive Plattform für zukünftiges Wachstum

Sowohl derzeitige CGM- als auch eMDs-Kunden werden von der Transaktion profitieren

Ergänzende signifikante Investitionen zur Stärkung des synergetischen Wachstums geplant



Koblenz. Die CompuGroup Holding USA, Inc., eine 100%-ige Tochtergesellschaft der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA übernimmt 100 % der eMDs, Inc. mit Sitz in Austin, TX/USA. CompuGroup Holding USA hat heute einen Vertrag mit der MDeverywhere Midco, Inc., USA, der alleinigen mittelbaren Anteilsinhaberin der eMDs, Inc., USA (zusammen "eMDs") über den Erwerb von 100 % der Anteile an der eMDs abgeschlossen. Die Transaktion ist als Verschmelzung nach US-amerikanischem Recht (sog. Reverse Triangular Merger) ausgestaltet. Das Hauptprodukt von eMDs sind Arztinformationssysteme und Outsourcing-Dienstleistungen für die Abrechnung von medizinischen Leistungen. Damit stärkt die US-Tochter der CompuGroup Medical ihre Position erheblich und wird nach der Akquisition zur Nummer 4 im Markt der Arztinformationssysteme in den USA. Die an die derzeitigen Anteilseigner der eMDs zu zahlende Gegenleistung basiert auf einem Unternehmenswert in Höhe von USD 240 Mio. (entspricht umgerechnet rund EUR 203 Mio.), welcher insbesondere um den Bestand von Barmitteln, Finanzverbindlichkeiten und des Net Working Capitals im Vergleich zu einem Referenzwert zum Vollzugstag angepasst wird. Im Geschäftsjahr 2019/2020 (endete am 31.03.2020) erzielte eMDs mit mehr als 60.000 Leistungserbringern einen Umsatz von rund EUR 81 Mio. bei einem adjustierten EBITDA von rund EUR 12 Mio.