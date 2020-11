Richard Collier wird neuer Chief Executive Officer von Jack Wolfskin (FOTO)

Idstein/Taunus (ots) - Richard Collier (47) wird mit Wirkung zum 1. Dezember

2020 neuer Chief Executive Officer von Jack Wolfskin. In dieser Funktion wird er

insbesondere die erfolgreiche Weiterentwicklung der strategischen

Markenpositionierung und die weitere Internationalisierung von Jack Wolfskin

verantworten.



Bereits im Juni 2020 hatte das Unternehmen bestätigt, dass ihre derzeitige CEO

Melody Harris-Jensbach und Callaway Golf einvernehmlich eine Nachfolgeregelung

vorbereiten würden. Diese folgt nun auf den Abschluss der Integration von Jack

Wolfskin in die Callaway-Gruppe, die das Unternehmen 2019 übernommen hatte.

Harris-Jensbach, die seit 2014 CEO des führenden Outdoor-Anbieters ist, wird das

Unternehmen auch weiterhin in leitender Beratungsfunktion unterstützen.







Unternehmen mit mehreren Marken wird dazu beitragen, die weitere Entwicklung von

Jack Wolfskin voranzutreiben", sagte Joe Flannery, Executive Vice President,

Apparel and Soft Goods bei Callaway Golf. "Zusätzlich zu seinem internationalen

Geschäftsverständnis und seinen Führungsqualitäten hat er ein ausgeprägtes

Verständnis für den Kernmarkt von Jack Wolfskin. Ich bin überzeugt, dass seine

Erfahrung und sein Fachwissen dazu beitragen werden, die Innovation und den

Erfolg des Unternehmens weiter voranzutreiben."



Chip Brewer, CEO von Callaway, fügte hinzu: "Unser Dank gilt Melody für ihre

stets sehr professionelle und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Sie hat zuletzt

auch bei der Integration von Jack Wolfskin in die Callaway-Gruppe hervorragende

Arbeit geleistet und ist dafür verantwortlich, dass Jack Wolfskin heute mit

einer modernen Outdoor-Kollektion und neuen Markenpositionierung vermehrt auch

neue und junge Zielgruppen anspricht und wieder Begehrlichkeiten im Markt

weckt".



Melody Harris-Jensbach sagte: "Mein Dank gilt Callaway für das geschenkte

Vertrauen und die professionelle Zusammenarbeit. Für die Integration von Jack

Wolfskin in die Callaway Gruppe haben wir zusammen die wichtigsten Projekte weit

vorangetrieben und begonnen, das internationale Wachstumspotenzial, das unser

neuer Gesellschafter für Jack Wolfskin bedeutet, zu erschließen. Ich wünsche

Richard Collier alles Gute bei der Fortsetzung dieser Arbeit."



Collier wechselt von der Helly Hansen Group zu Jack Wolfskin, einem führenden

Anbieter von technischer Ski-, Segel- und Arbeitsbekleidung mit Sitz in Oslo,

Norwegen. Hier war er die letzten 17 Jahre, zuletzt als Chief Product Officer,



