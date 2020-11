Anlegerverlag SAP: Großinvestoren nutzen die niedrigen Kurse! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 23.11.2020, 18:49 | 56 | 0 | 0 23.11.2020, 18:49 | Foto: www.anlegerverlag.de SAP-Aktionäre mussten in den vergangenen Wochen zahlreiche Hiobsbotschaften hinnehmen. Nach der Verkündung schwacher Quartalszahlen und eines kritischen Geschäftsausblicks Ende Oktober ging die Aktie regelrecht in den Sturzflug über. Diese niedrigen Kurse werden jetzt von absoluten Profi-Investoren zum Einstieg genutzt. Eine brandaktuelle Sonderstudie zu SAP können Sie hier herunterladen. SAP stürzte in der letzten Oktoberwoche von 125 Euro auf unter 100 Euro ab. Diese schwache Tendenz setzte sich fort, ehe die Aktie Anfang November bei rund 90 Euro ihr vorläufiges Tief erreichte. Diese Schwächephase haben jetzt mehr und mehr Großaktionäre genutzt, um ihre Positionen aufzustocken. Wie soeben bekannt wurde, hat nach Großaktionär und Gründer Hasso Platter auch Blackrock jetzt sein Engagement weiter ausgebaut. Mit diesem Kauf besitzt Blackrock jetzt etwas mehr als fünf Prozent aller SAP-Aktien. Fazit: Findet SAP in die Spur zurück? Oder ist der aktuelle Aufschwung nur ein Strohfeuer? Wir haben die Aktie genau analysiert und die Chancen (aber auch die Risiken) für Anleger unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse können Sie hier herunterladen.



