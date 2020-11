FRANKFURT (dpa-AFX) - Die aktuellen Beschränkungen des öffentlichen Lebens im Kampf gegen die zweite Corona-Welle werden die deutsche Wirtschaft nach Einschätzung der Dekabank erneut schrumpfen lassen. Im Vergleich zur ersten Welle dürften die konjunkturellen Folgen aber deutlich schwächer ausfallen, sagte der Chefvolkswirt der Dekabank, Ulrich Kater, am Dienstag in Frankfurt. Er rechnet mit einem vergleichsweise leichten Konjunkturdämpfer. Allerdings dürfte die anschließende erneute konjunkturelle Aufholjagd langsamer an Fahrt gewinnen als nach dem Corona-Einbruch im Frühjahr.

In den Monaten Juli bis September hatte sich die deutsche Wirtschaft in Rekordtempo erholt. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag nach einer zweiten Schätzung meldete, ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal um 8,5 Prozent im Quartalsvergleich gewachsen, nachdem zuvor nur ein Wachstum um 8,2 Prozent gemeldet worden war.