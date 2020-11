Bayerns Ministerpräsident Söder will schärfere Corona-Regeln Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 24.11.2020, 13:53 | 92 | 0 | 0 24.11.2020, 13:53 | MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert vor den Corona-Beratungen von Bund und Ländern eine weitere Verschärfung der bisherigen Länder-Vorschläge. Man müsse an einigen Stellen noch nachschärfen und ergänzen, sagte Söder am Dienstag am Rande einer Landtagssitzung in München./hoe/ctt/DP/mis Diesen Artikel teilen

