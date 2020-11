Zu presseähnlich - Münchner Stadtportal wehrt sich gegen Urteil

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das offizielle Stadtportal von München wehrt sich gegen das Gerichtsurteil, es sei zu sehr wie ein Presseprodukt aufgemacht worden und daher wettbewerbswidrig. Die hinter dem Portal "muenchen.de" stehende Gesellschaft Portal München Betriebs-GmbH & Co. KG kündigte am Dienstag Berufung an. Ihre Gesellschafter sind die Landeshauptstadt und die Stadtwerke München.

In dem Fall geht es nicht um das Stadtportal an sich, also ob es dies geben darf oder nicht. Sondern es geht um die konkrete Aufmachung und Ausgestaltung mit Inhalten auf dem Portal.