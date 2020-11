Der Immobilienkonzern publity hat mit der Platzierung von PREOS-Token begonnen, die auf der Ethereum-Blockchain basieren. Nachdem die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht den Wertpapierprospekt für die Emission gebilligt hat, startet heute die Zeichnungmöglichkeit für die Token. Deren anfänglicher Preis liege bei 9,25 Euro, so publity am Dienstag in einer Mitteilung. Das Unternehmen hält 86 Prozent der PREOS ...