Einzelhandel in Europa trotzt der Corona-Krise und rechnet mit Wachstum

Berlin (ots) - Der Einzelhandel in Europa zeigt sich trotz Corona-Pandemie

widerstandsfähig. Einer neuen von der Payment-Plattform Stripe

(https://stripe.com/) in Auftrag gegebenen Studie zufolge planen die meisten

europäischen Einzelhändler, ihr Geschäft trotz Corona-Krise zu erweitern,

anstatt zu schrumpfen. Doch obwohl die Pandemie generell den Übergang zu einer

stärker online ausgerichteten Wirtschaft beschleunigt hat, bringt eine Expansion

immer noch einige Herausforderungen mit sich. Die Studie wurde heute von Stripe

veröffentlicht und im September von Forrester durchgeführt.



Europäische Unternehmen streben nach wie vor nach Wachstum





Die Studie, an der 495 Befragte aus der ganzen Welt und 221 aus Europateilnahmen, kam zu dem Ergebnis, dass besonders die europäischen Einzelhändlerder aktuellen Krise mit einer überraschenden Widerstandsfähigkeit begegnen. EinDrittel der befragten Unternehmen hat einen insgesamt positiven Einfluss aufihren Absatz gespürt, und mehr als die Hälfte (57 Prozent) plant trotz Kriseeine Expansion in andere Länder. Die Verbesserung des Kundenerlebnisses stehtebenfalls ganz oben auf der Prioritätenliste. 56 Prozent machen dies zu einemwichtigen oder kritischen Ziel für die nächsten zwölf Monate.Einzelhändler wollen nicht nur wachsen, sondern sie verstehen auch, dass sieflexibler werden müssen, um Marktveränderungen besser vorhersehen und sich andiese anpassen zu können. Nach einem sehr herausfordenden Jahr hat die Mehrheitder Unternehmen (56 Prozent) diese Flexibilität zu einer kritischen bzw. hohenPriorität erklärt. 51 Prozent der Befragten geben außerdem an, dass sie in dennächsten 18 Monaten die Einführung eines neuen Geschäftsmodells, wie z. B. einesAbonnementdienstes, in Erwägung ziehen.Besonders bei deutschen Händlern: Wachsende Anzahl von BetrugsversuchenDoch auch der Einzelhandel befindet sich in einer globalen Krise, in der jederEuro zählt. Daher ist es umso gravierender, dass sich der Online-Handel mitzunehmenden Betrugsversuchen konfrontiert sieht. Kurz vor der bevorstehendenEinführung der Starken Kundenauthentifizierung (Strong Customer Authentication,SCA) berichten 38 Prozent der europäischen Einzelhändler von einer Zunahme derBetrugsversuche in den letzten zwölf Monaten. Deshalb sieht eine Mehrheit vonihnen (57 Prozent) die Verbesserung der Betrugsaufdeckung und -eindämmung alshohe oder kritische Priorität für ihr Unternehmen an. In Deutschland berichtetensogar 51 Prozent von einer Zunahme der Betrugsversuche in den letzten zwölfMonaten. Deutsche Händler liegen damit weit über dem europäischen Durchschnitt(38 Prozent).Mangel an Fachwissen als Risiko bei der Expansion