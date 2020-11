NEW YORK (dpa-AFX) - US-amerikanische Staatsanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zum Start um 0,07 Prozent auf 138,35 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe betrug 0,87 Prozent.

Marktteilnehmer begründeten die stärkere Nachfrage nach sicheren Wertpapieren mit der trüberen Stimmung an den Aktienmärkten. Dort gab es eine Gegenbewegung nach deutlichen Gewinnen seit Wochenbeginn. Impulse durch neue amerikanische Konjunkturdaten waren dagegen nicht besonders stark. Während die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas höher ausfielen als erwartet, überraschten Auftragsdaten aus der Industrie leicht positiv.

Im Handelsverlauf stehen weitere US-Wirtschaftszahlen an. Veröffentlicht wird unter anderem das Konsumklima der Uni Michigan. Aufgrund der anstehenden Thanksgiving-Feiertage werden an diesem Mittwoch zahlreiche Daten veröffentlicht. Am Abend wird zudem das Protokoll zur jüngsten Zinssitzung der Notenbank Federal Reserve erwartet./bgf/jkr/mis