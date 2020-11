Anlegerverlag BioNTech mit großem Knall! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 26.11.2020, 08:48 | 99 | 0 | 0 26.11.2020, 08:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des Mainzer-Biotechnologie Unternehmens können sich aktuell über rekordverdächtige Aktienkurse freuen. Noch nie war der Kurs auf so einem hohen Niveau und derzeit scheint kein Ende in Sicht. Diese Nachricht dürfte für weiteren Schub sorgen. Anleger-Tipp: Welche Folgen ein zugelassener Impfstoff für BioNTech und die BioNTech-Aktie hätte, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderstudie. Angesichts der dramatischen Corona-Entwicklung der vergangenen Tage ist der Download an diesem Wochenende ausnahmsweise kostenfrei. Einfach hier klicken. Berichten zufolge kann die Impfstoffkapazität im ersten halben Jahr von 2021 besonders hochgefahren werden. So sollen mindestens 250 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs produziert werden. Dies könnte auch für die USA wichtig sein, denn hier hat BioNTech bereits die Notfallzulassung beantragt. Der Aktienkurs lag zum Ende des gestrigen Tages bei 104,75 US-Dollar und konnte sich gegenüber dem Vortag wesentlich verbessern. Diese Verbesserung liegt bei insgesamt 2,88 US-Dollar und 2,83 Prozent. Zuletzt konnte am 10.11 mit 112,76 US-Dollar das Allzeit-Hoch aufgestellt werden. Fazit: BioNTech ist der vielleicht größte Hoffnungsträger im Kampf gegen die Pandemie. Welche Chancen die Aktie bietet, aber auch welche Risiken Anleger eingehen, lesen Sie in unserer großen Sonderstudie. Einfach hier klicken.



