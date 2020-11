Die Bullen geben heute bei RIB Software den Ton an. Die Aktie schießt nämlich um rund vier Prozent nach oben. Damit müssen für eine Wertpapier nun 26,10 EUR hingeblättert werden. Wie geht die Reise in den kommenden Tagen weiter? Zur Charttechnik:

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch rund zwei Prozent. Bei 26,50 EUR liegt dieses Hoch. Für RIB Software geht es jetzt also um die Wurst!

Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, dürften Sie allen langfristig arbeitenden Investoren gratulieren. Von dieser Warte aus sind nämlich steigende Kurse zu erwarten, da der Indikator bei 25,13 EUR verläuft. RIB Software liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass die Kursfantasie in Aufwärtstrends quasi unbegrenzt ist.

