MPH Health Care hat am Freitag Eckdaten für den Neunmonatszeitraum 2020 vorgelegt. Das Unternehmen aus Berlin meldet einen Anstieg des Verlustes von 21 Millionen Euro auf 77 Millionen Euro. Der Net Asset Value der Beteiligungs-Gesellschaft ist je MPH Aktie von 55,96 Euro per Ende September 2019 auf 45,40 Euro per Ende September 2020 gefallen. „Der Grund für den Periodenfehlbetrag liegt im Wesentlichen in der stichtagsbezogenen Fair ...