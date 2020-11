5G-Technik treibt Entwicklung herkömmlicher Branchen und intelligenter Technologien für den Alltag voran Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 27.11.2020, 18:36 | 51 | 0 | 0 27.11.2020, 18:36 | GUANGZHOU, China, 27. November 2020 /PRNewswire/ -- Bericht des Science and Technology Daily | IUSTC: Am Morgen des 25. November fand im Rahmen der World 5G Convention 2020 in Guangzhou das „5G and Media Industry Change and Transformation Forum" statt. Der leitende Mitarbeiter des offiziellen chinesischen Regierungsorgans Science and Technology Daily wies in seiner Ansprache zur Eröffnung darauf hin, dass die Medien als Pioniere des 5G-Zeitalters vorangehen sollten. Er forderte von seinem Berufstand, dass er die Umsetzung der 5G-Technologie im Medienbereich vorantreibt und deren Anwendungsmöglichkeiten im positiven Licht präsentiert. Die Medien seien darüber hinaus verantwortlich dafür, durch ein unaufdringliches Storytelling die Bevölkerung objektiv und präzise über die wissenschaftlichen und rationalen Aspekte zu informieren. Darüber hinaus stellte der Redner das Ziel des Science and Technology Daily vor: Unter dem Motto „One Database, Two Wings and Three Platforms" (eine Datenbank, zwei Flügel und drei Plattformen) und mittels neuer Technologien wie 5G will man die umfassende und integrierte Fortentwicklung der Medien unterstützen. Li Xudong, der stellvertretende Direktor des Wissenschaft- und Technologieministeriums der Provinz Guangdong, hob hervor, dass seine Provinz sich aktiv für die Entwicklung industrieller Anwendungen der 5G-Technologie einsetze. Wenn das 5G-Zeitalter beginnt und langsam bis in alle Bereiche des sozialen Lebens vordringt, wird sich dadurch voraussichtlich das Gesicht der Medienlandschaft ändern. Li ist sich sicher, dass das 5G-Forum der Branche einen starken Impuls gibt, indem es die integrierte Entwicklung der Medien in ganz China fördert und den Aufbau neuer Mainstream-Medien befeuert. Fang Zhenghui ist stellvertretender Direktor im Fremdsprachenamt Chinas. Er ging darauf ein, wie sein Land die volle Integration der neuen Technik in den Medien beschleunigen kann. Dabei strich er drei Strategien heraus: Zunächst einmal geht es ihm zufolge darum, neuen Technologien offener zu begegnen. Darüber hinaus rief er dazu auf, die Entwicklungen genau im Blick zu behalten. Außerdem sei es wichtig, die neuen Lösungen in unserem Alltag willkommen zu heißen. Seite 2 ► Seite 1 von 3



