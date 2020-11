Corporate News

UMT Gruppe veröffentlicht Halbjahresbericht 2020: Strategische Neuausrichtung führt zu signifikantem Anstieg von Umsatz und Ergebnis

Die UMT United Mobility Technology AG (UMT) hat heute ihren Halbjahresbericht 2020 veröffentlicht. Dabei berichtet die Unternehmensgruppe über ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2020, in dem sie mit deutlichen Steigerungen bei Umsatz, Gesamtleistung, Rohergebnis und EBITDA ihre Kennzahlen erneut verbessern konnte. Im Zuge ihrer strategischen Neuausrichtung und einer weiteren Anpassung ihres Geschäftsmodells an die Erfordernisse des Marktes gelang es der UMT, Umsatzeinnahmen aus den Bereichen Lizenzrecht, Softwareentwicklung, Beratung, Transaktions- und Provisionsgeschäft zu generieren.

Die im ersten Halbjahr 2020 erwirtschaftete Gesamtleistung in Höhe von TEUR 13.130 stellt eine Verdopplung gegenüber dem Vorjahreszeitraum (TEUR 6.504) dar. Grundlage hierfür sind die Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 12.651 (Vorjahr: TEUR 5.724), die sich im Wesentlichen aus den beiden Geschäftsbereichen "Technologie mit Software" und "Commerce und Beratung" generieren. Dem Bereich "Technologie mit Software" sind dabei umsatzseitig die Inhalte Lizenzrechte, Softwareentwicklung sowie das softwareinduzierte Transaktionsgeschäft zuzuordnen. Der Bereich "Commerce und Beratung" beinhaltet umsatzseitig vornehmlich die Consultingaktivitäten für IT und Assetmanagement sowie im Bestand das Sales- und Provisionsgeschäft der UMT Gruppe. Das Wachstumsmomentum in 2020 ist insbesondere dem Geschäftsfeld "Commerce und Beratung" zuzuschreiben.