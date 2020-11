Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Commerzbank Erleichterungen in 2021 Die regulatorischen Anforderungen an die Commerzbank sinken im kommenden Jahr. Das hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) entschieden. So wird der Kapitalpuffer von 1,5 Prozent auf 1,25 Prozent reduziert. Die harte …