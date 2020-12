Medartis gibt strategische Partnerschaft mit KeriMedical bekannt

MEDIENMITTEILUNG

Medartis beteiligt sich an KeriMedical und stärkt ihr Extremitätenportfolio



Basel, Schweiz, 1. Dezember 2020 - Medartis Holding AG (SIX: MED) hat eine strategische Minderheitsbeteiligung an KeriMedical, einem auf Implantate für die Hand- und Handgelenkchirurgie spezialisierten Unternehmen mit Sitz in Genf, erworben. Die Vereinbarung beinhaltet eine Partnerschaft im Vertrieb, um die internationale Expansion des KeriMedical Portfolios voranzutreiben, sowie eine Partnerschaft in der Produktentwicklung. Damit macht Medartis einen weiteren bedeutenden Schritt hin zu einem Komplettanbieter in seinem wichtigsten Segment, Hand und Handgelenk.



Medartis hat per 30.11.2020 eine strategische Minderheitsbeteiligung von 25% an KeriMedical zum Preis von CHF 10 Mio. erworben und wird Einsitz in deren Verwaltungsrat nehmen. Ein bedeutender Anteil des von Medartis investierten Kapitals wird für den Zugang und die Entwicklung des US-Marktes für das KeriMedical Portfolio verwendet werden. Dieses umfasst die Touch-Prothese, das bekannteste Produkt von KeriMedical, welches zur Behandlung der Arthrose des Daumensattel-gelenks eingesetzt wird. Im Rahmen der Vereinbarung erhält Medartis exklusive Vertriebsrechte in ausgewählten Märkten, unter anderem in den USA, Deutschland, Österreich, Grossbritannien und Australien, um die internationale Expansion des KeriMedical Portfolios voranzutreiben.

KeriMedical verfügt über umfassendes Know-how in der Kleingelenksprothetik, der Weichteilfixation und der Nervenregeneration. Insbesondere mit ihren Produkten im Bereich Daumen und Fingergelenke setzt KeriMedical neue Standards, beispielsweise in der Behandlung von Arthrose in der Hand, woran über 60% aller Menschen im Alter von über 55 Jahren leiden. Mit dem kombinierten Portfolio wird Medartis sein Produktangebot für Hand- und Handgelenkspezialisten zur Behandlung von Frakturen, Arthrosen, Weichteilgewebe und Nervenverletzungen erweitern.