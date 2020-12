Nordex SE Neue Betonturmfertigung der Nordex Group in Spanien geht in Betrieb Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 01.12.2020, 07:30 | 93 | 0 | 0 01.12.2020, 07:30 |

Hamburg, 1. Dezember 2020. Nach nur vier Monaten Bauzeit hat die Nach nur vier Monaten Bauzeit hat die Nordex Group ihre neue mobile Betonturmfertigung in Spanien in Betrieb genommen. In Motilla del Palancar, in Kastilien-La Mancha, entstand auf einem 120 Hektar großen Areal eine Fertigungsstätte für Betontürme. Bereits im September 2020 hatte die Nordex Group die Produktion der ersten Betonturmsegmente aufgenommen. Heute beschäftigt die Gruppe in dieser Fertigung 250 Mitarbeiter, später sollen es bis zu 300 Mitarbeiter werden. Gefertigt wird ausschließlich für den eigenen Bedarf. Die Halle ist mit leistungsstarken Kränen ausgestattet, um die 45 bis 55 Tonnen schweren Segmente werksintern zu transportieren. Sieben Formen dienen der Herstellung der zwischen 17 und 20 Meter langen konvexen Betonturmsegmente. Den Beton bezieht die Nordex Group von einem lokalen Zulieferer aus der unmittelbaren Nachbarschaft. Im Werk können insgesamt 50 Betonturmsegmente pro Woche hergestellt werden. Dies entspricht zwei Türmen für Turbinen mit Nabenhöhen von 120 Metern. Aktuell stattet die Nordex Group vier Windparkprojekte in Spanien mit Anlagen auf Betontürmen aus. Die Turmsegmente werden bei der Errichtung der Windenergieanlagen in den Windparks vor Ort zusammengefügt. "Das Wissen über die Auslegung und die Herstellungsweise unserer Betontürme für unsere Anlagen ist eine entscheidende Kompetenz, um die Windenergieprojekte unserer Kunden kosteneffizient umzusetzen. Durch die Vor-Ort-Produktion der Betontürme nahe an den Windparks senken wir beispielsweise die Logistikkosten, da die Transportwege und -zeiten deutlich kürzer sind", erklärt José Luis Blanco, CEO der Nordex Group. Wie die weltweit elf Fertigungen für Betontürme der Nordex Group, ist auch diese Fertigung mobil konzipiert. Das Werk kann grundsätzlich vollständig demontiert und weltweit überall erneut nahe neu zu errichtender Windparks aufgebaut werden. So stammen in Motilla del Palancar Kräne aus einer Betonfertigung aus Indien, einige der Formen aus Spanien sowie aus einer Fertigung in Chile. Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat über 30 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 8.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Medien:

