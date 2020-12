Paris/Düsseldorf (ots) -



- Finanzierung sendet positives Signal in Richtung stationären Einzelhandel

- Summe für Wachstum und Ausbau des Marktplatzes vorgesehen

- Ankorstore vereint bisher über 2.000 Marken und 15.000 Einzelhändler



Die Online-Plattform Ankorstore sammelt EUR25 Millionen in einer

Series-A-Finanzierungsrunde ein. Angeführt wird die Finanzierung von Index

Ventures, einem weltweit führenden Risikokapitalgeber, sowie den bisherigen

Investoren aus der Seed-Phase, Global Founders Capital, Alven und Aglae

Ventures. Die Finanzierung wird sowohl die Wachstumsstrategie von Ankorstore als

auch die Vision einer Revolution des Einzelhandels weiter vorantreiben.

Insgesamt hat Ankorstore bis heute EUR31 Millionen eingesammelt.





Ankorstore hat sich als Europas führende Online-Plattform zum Ziel gesetzt, denstationären Einzelhandel mit Marken und Herstellern leichter zu vernetzen. Seitder Gründung Ende 2019 hat die Plattform, die auf Lebensmittel,Schönheitspflege, Haushaltswaren und Fashion spezialisiert ist, mehr als als2.000 Marken und 15.000 Einzelhändler unter sein Dach vereint. Ziel ist es,diese Zahl bis Ende 2020 mindestens zu verdoppeln."Der erfolgreiche Abschluss der Finanzierungsrunde ist ein Meilenstein für unserUnternehmen und zeigt, welch großes Potenzial die Investoren in unseremGeschäftsmodell sehen. Die Summe hilft uns, die nächsten Herausforderungen beimWachstum und Ausbau unseres Marktplatzes anzugehen. Mit den neuen Geldern könnenwir das Business leichter skalieren und wichtige Märkte - darunter besonders dieDACH-Region - noch besser erschließen. Vor allem aber stellen wir neueMitarbeiter ein, die unsere digitalen Geschäftsprozesse weiterentwickeln,Services verbessern und leidenschaftlich an der Seite von Marken und demunabhängigen Einzelhandel agieren", sagte Mateusz Witjes, Market LauncherGermany bei Ankorstore.Pierre Louis Lacoste, Co-Founder CEO, schätzt vor allem das ausgesprocheneVertrauen der bisherigen Investoren sowie Erweiterung der Runde um den VC IndexVentures: "Wir freuen uns, dass unsere Investoren dieses positive Signal vor demHintergrund der vermutlich bisher größten Krise für den europäischenEinzelhandel gesendet haben. Dass wir auch Index Ventures von unserer Visionüberzeugen konnten zeigt uns, dass dem stationären Einzelhandel weiterhin dieZukunft gehört. An der Gestaltung dieser Zukunft möchten aktiv beitragen."Index Ventures ist eine der größten Risikokapitalfirmen weltweit und hat bereitsführende Techfirmen beim Wachstum unterstützt: "Durch unsere früherenInvestitionen in Unternehmen wie Etsy, Just Eat, Deliveroo, Farfetch, Trouva undGood Eggs glauben wir seit langem an Plattformen, die unabhängigen Marken und