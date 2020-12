Großbritannien Industriestimmung hellt sich stärker als erwartet auf Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 01.12.2020, 11:25 | 49 | 0 | 0 01.12.2020, 11:25 | LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in der britischen Industrie hat sich im November stärker als erwartet aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex von IHS Markit stieg um 1,9 Punkte auf 55,6 Punkte, wie das Forschungsunternehmen am Dienstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Analysten hatten im Schnitt die Bestätigung der Erstschätzung von 55,2 Punkten erwartet. Mit mehr als 50 Punkten liegt das Stimmungsbarometer über der Grenze, die Wachstum von Schrumpfung trennt. Durch die neuen Beschränkungen in der Corona-Krise wurde vor allem der Dienstleistungssektor getroffen. Markit verweist auch auf Sonderfaktoren vor dem Austritt von Großbritannien aus dem europäischen Binnenmarkt. So hätten viele Unternehmen noch Vorprodukte eingekauft und die Lagerbestände erhöht. Auch Kunden aus der Europäischen Union hätten Bestellungen vorgezogen./jsl/jkr/jha/



