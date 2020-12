Deutsche Anleihen bauen Verluste kräftig aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag stark gesunken. Nach moderaten Verlusten im frühen Handel ging es ab dem frühen Nachmittag deutlich nach unten. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am frühen Abend um 0,40 Prozent auf 174,60 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf minus 0,53 Prozent. In allen Ländern der Eurozone gab es einen mehr oder weniger starker Anstieg der Renditen.

An den Finanzmärkten zeigte sich eine wachsende Konjunkturzuversicht, die für mehr Risikobereitschaft bei den Investoren sorgte. Während Aktien gefragt waren, gerieten vergleichsweise sichere Anlagen wie Bundesanleihen unter Druck.