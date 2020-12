Yseop bringt neue kodierungsfreie KI-Plattform für Geschäftsanwender zur Nutzung des gesamten Potenzials intelligenter Berichtsautomatisierung auf den Markt

Die Plattform hilft Geschäftsanwendern, Datenanalysen und die Erstellung von Textberichten aus beliebigen strukturierten Daten und Quellen zu automatisieren. Mit dem bahnbrechenden patentierten „Intentionen“-Modell von Yseop, das die Denkweise von Finanzanalysten nachahmt, können Geschäftsanwender ohne Programmierkenntnisse komplexe Finanzberichte schneller und präziser erstellen. AFA integriert Datenexploration und Warnmeldungen zur Hervorhebung wichtiger Variationen und Werte und ermöglicht dem Benutzer, bestimmte Ereignisse schnell zu identifizieren und zu prüfen und gleichzeitig hilfreiche kontextbezogene Elemente zu ergänzen. Das hochmoderne Feedback Loop, die integrierte maschinelle Lerntechnologie von Yseop, erkennt den natürlichen Schreibstil und die Syntaxpräferenzen der Benutzer, um eine perfekte Erzählweise und Narration zu erreichen.

Laut der Publikation Gartner Research on Hype Cycle for Analytics and Business Intelligence 2020 sollten Führungskräfte innovative Technologien wie NLG in Betracht ziehen, da „sie eine Reihe von produktivitätssteigernden Anwendungsfällen unterstützt, die den Bedarf an Autoren (z. B. für Finanzberichte, Sportanalysen oder Produktempfehlungen) abgesehen von Analysen verringern“. „Darüber hinaus kann so der Zeit- und Kostenaufwand für die Erstellung routinemäßiger, operativer und regulatorischer Berichte verringert werden.“*

„Wir freuen uns, unsere einsatzbereite Lösung Augmented Financial Analyst auf den Markt bringen zu können. Bei der Entwicklung unserer leistungsstarken und intelligenten Lösung zur automatisierten Berichtserstellung haben wir die Geschäftsanwender in den Mittelpunkt gestellt, da wir davon überzeugt sind, dass auf diese Weise die Produktivität der Finanzabteilungen verbessert wird“, so Emmanuel Walckenaer, CEO bei Yseop. „Das erste Feedback der Benutzer ist sehr positiv. Die frühen Anwender sind derart begeistert angesichts der unmittelbaren Vorteile, dass sie bereits an der Integration von mehreren zusätzlichen Anwendungsfällen für die Berichtsautomatisierung arbeiten, die über ihre ursprünglichen Erwartungen hinausreichen.“