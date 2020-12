Junge Menschen haben die höchsten Handyschulden

Heidelberg (ots) - Junge Menschen zwischen 20 und 35 Jahren haben die höchsten

Schulden bei Telekommunikationsunternehmen. Ein Grund dafür: Smartphones werden

überwiegend über einen Zweijahresvertrag finanziert und nicht sofort komplett

bezahlt. Das geplante "Gesetz für faire Verbraucherverträge" könnte für diese

Bündelverträge in ihrer bisherigen Form das Aus bedeuten.



Kosten für Gerät und Tarif werden nicht separiert





Nach wie vor entscheiden sich Handykunden mehrheitlich für einenZweijahresvertrag mit Smartphone. Die Gerätekosten werden über höhere monatlicheGrundgebühren abbezahlt und erscheinen abgesehen von einer üblichen einmaligenZuzahlung nicht separat auf der Rechnung. Die Telekommunikationsbranche möchtean dieser Form der Gerätefinanzierung festhalten."Wir als Vergleichsportal würden unseren Kunden gerne aufschlüsseln können, wiehoch der monatliche Anteil für das Smartphone tatsächlich ausfällt", sagtJens-Uwe Theumer, Vice President Telecommunications bei Verivox. "Bislang gehtder Wert des finanzierten Geräts in der monatlichen Gebühr auf und bleibt damitfür Verbraucher intransparent."Würde künftig die Mindestlaufzeit auf 12 Monate begrenzt, ließe sich dieKopplung von Smartphone und Vertrag nicht wie bisher aufrechterhalten; diemonatlichen Raten müssten rund doppelt so hoch ausfallen. Eine separateFinanzierung des Geräts wäre die Folge - nicht nur der transparentere Weg,sondern oft auch der preisgünstigere.Handyschulden sind deutlich angestiegenDas derzeit gängige Prozedere, ein Smartphone über höhere Monatsgebührenabzuzahlen, erweist sich insbesondere für junge, unerfahrene Verbraucher häufigals problematisch. Dazu Inge Mette, seit 2006 Caritas-Beraterin imJugendfinanzcoaching: "Etwas mehr als ein Drittel der jungen Menschen, die zuuns kommen, haben Handyschulden. Unsere Erfahrung zeigt: Der Erwerb einesSmartphones stellt oft einen so dringenden Wunsch dar, dass die Finanzierungvöllig ausgeblendet wird. Der Tarif ist lediglich ein Vehikel, dessenKonditionen kaum eine Rolle spielen."In den vergangenen fünf Jahren sind Verbraucherschulden beiTelekommunikationsunternehmen um gut 41 Prozent gestiegen: 2015 lag diedurchschnittliche Schuldenhöhe laut Statistischem Bundesamt bei 811 Euro; 2019betrug sie bereits 1.144 Euro. Im selben Zeitraum stieg der durchschnittlichePreis eines in Deutschland verkauften Smartphones von 395 Euro auf 519 Euro(Bitkom Research). Die höchsten Telko-Schulden haben Verbraucher zwischen 20 und