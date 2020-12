US-Großbanken sehen starken Wirtschaftsaufschwung, von dem auch Rohstoffunternehmen und Edelmetalle profitieren sollten!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

in der vergangenen Woche schrieben wir in unserem Wochenrückblick: „Gold mit kurzfristigem Problem. Allerdings kann man sich jetzt noch einmal günstig positionieren!“ Scheint so, als hätten wir damit „Goldrichtig“ gelegen!

Denn in der abgelaufenen Handelswoche schien die Besonnenheit der smarten Investoren wieder zurückgekehrt zu sein und der Goldpreis legte bereits schon wieder um rund 2,85 % und der Silberpreis um rund 6,3 % zu.

Quelle: StockCharts.com

Aus charttechnischer Sicht wäre nun ein nachhaltiges Überschreiten des kurzfristigen Abwärtstrends wünschenswert, der bei rund 1.850,- USD je Feinunze verläuft.

Für steigende Goldpreise spricht vor allem eine stärkere Inflation, wie eindrucksvoll der folgende Vergleich zeigt. Vom Frühjahr bis jetzt explodierte die Geldmenge um unglaubliche rund 3,5 Bio. US-Dollar. Um eine gleiche Geldmenge zu schaffen brauchte die Zentralbank vor Januar 2020 gut sieben Jahre! Die Nachwirkungen dieser exponentiellen und explosionsartigen Geldmengenausweitung werden uns noch lange beschäftigen.

Für Marktbeobachter ist ein starker Wirtschaftsaufschwung dank der Billionen Finanzspritzen schon ausgemachte Sache. Auch die Großbanken J.P. Morgan und Goldman Sachs schlagen in die gleiche Kerbe und sehen den S&P 500 deutlich steigen. So sieht Goldman Sachs den S&P 500-Index gegen Ende 2021 bei rund 4.300 Punkten und per Ende 2022 bei rund 4.600 Punkten. J.P. Morgan ist mit seiner Prognose von 4.000 bzw. 4.500 Punkten etwas konservativer unterwegs. Derzeit notiert der S&P 500 bei rund 3.700 Punkten.

Das sind auch für Rohstoffunternehmen gute Aussichten, denn ohne diese läuft in der Wirtschaft nichts! Vor allem die sogenannten Batteriemetalle sollten stark profitieren. Allerdings sollte auch der Sichere Hafen Edelmetalle gut performen, da dieser gerade in Zeiten starker Inflation nachgefragt wird. Und bei der derzeitigen monetären Geldausweitung wird Inflation unumgänglich sein!

Smarte Investoren sollten sich schon deshalb am besten jetzt mit aussichtsreichen Rohstoffaktien befassen. Einen guten Mix vieler interessanter Rohstoffaktien finden Sie hier in unserem Wochenrückblick!

Betriebswirtschaftlich TOP

Neuer Minenplan und neuer Zentralschacht katapultieren diese Firmen auf neue Level!

Der wichtigste Rohstoff der zukünftigen Automobilindustrie, Kupfer, schnellt von einem Höchstkurs zum Nächsten! Und derzeit ist noch kein Ende in Sicht! Auch Gold steigt wieder!

Lesen Sie mehr

Goldene Wette für Ihr Depot

ANSCHNALLEN! Wiederholt sich hier ein MEGA-ERFOLG? Kann diese Aktie von 38 auf 900 Mio. Bewertung steigen?

Diese Wette kann man kaum verlieren! Der direkte Nachbar der 900 Mio. CAD schweren ‚Red Lake‘-Granate Great Bear tritt nun in die Fußstapfen dieser unglaublichen Erfolgsstory. Kann sich diese wiederholen?

Lesen Sie mehr

Mawson Gold und Maple Gold Mines

Wie wird die Welt im Jahr 2021 sein

Mit einer allmählichen Erholung der Wirtschaft rechnen Experten. Vorreiter und Wegbereiter wird dabei China sein.

Lesen Sie mehr

Victoria Gold und Fury Gold

Goldene Einstiegsmomente

Nicht nur beim Gold, sondern auch bei Goldunternehmen, die durch ihre Projekte überzeugen, ist es höchste Zeit für einen Einstieg.

Lesen Sie mehr

MAG Silver und Endeavour Silver

Silber – Hoffen mit der Impfstoffentwicklung

Nicht nur Gold, auch Silber ist im Preis nach unten gegangen. Doch es könnte bald wieder aufwärts gehen.

Lesen Sie mehr

Karora Resources und OceanaGold

Gold als strategischer Aktivposten

Gold kann ein Portfolio auf verschiedene Weise verbessern. Auch Werte von Goldunternehmen gehören in ein Portfolio.

Lesen Sie mehr

Massiver Bullen-Markt beginnt

Goldman Sachs sieht Kupfer bei 10.000 USD! Mit dieser Kupfer-Rakete profitieren Sie maximal!

Kupfer, ist der große Profiteur der nachhaltigen Energien!

Lesen Sie mehr

Copper Mountain Mining und Osisko Metals

Kupfer und Zink preislich stark

Kupfer ist so teuer wie seit 2013 und Zink ist so teuer wie seit eineinhalb Jahren nicht mehr.

Lesen Sie mehr

IsoEnergy und Uranium Energy

Die größten Uranminen

In 2019 wurden weltweit 53.656 Tonnen Uran produziert. Das meiste Uran kam aus Kasachstan, dann folgten Kanada und Australien.

Lesen Sie mehr

Aztec Minerals und Revival Gold

Goldpreis vielleicht bald über 5.000 US-Dollar

Erstmals seit Juli ist der Preis des Edelmetalls unter die 1.800 US-Dollar gerutscht.

Lesen Sie mehr

Osisko Gold Royalties und GoldMining

Warum Zentralbanken Gold mögen

Heute besitzen Zentralbanken mehr als 30.000 Tonnen Gold. Das meiste davon wurde seit 2010 hinzugefügt.

Lesen Sie mehr

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -. Bitte beachten Sie auch, falls vorhanden, die englische Originalmeldung.