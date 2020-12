Auch im November tanzten die Finanzmärkte weltweit zu den Tönen der COVID-19-Pandemie.

Coronavirus weiterhin in den Schlagzeilen

Auch im November tanzten die Finanzmärkte weltweit zu den Tönen der COVID-19-Pandemie. Im Laufe des Monats waren in den Finanzmärkten sowohl positive als auch negative Töne zu hören. Auf der negativen Seite war die zweite Infektionswelle, die in vielen Ländern an Tempo gewann - und mehrere Länder verhängten deshalb zur Eindämmung der Infektion zusätzliche Beschränkungen. In mehreren Ländern liegt die Zahl der Ansteckungsfälle über dem Niveau der ersten Welle. Auf der positiven Seite gab es im Laufe des Novembers positive Nachrichten von zwei der ganz großen Akteure auf dem Gebiet der Corona-Impfstoffe. Sowohl der europäische Gigant AstraZeneca als auch der US-amerikanische Pharma-Riese Pfizer konnten gute Ergebnisse vermelden - summa summarum: die Impfstoffe melden ihre baldige Ankunft. Großbritannien hat als erstes Land in Europa mitgeteilt, dass man noch vor dem Jahreswechsel mit der Schutzimpfung beginnen werde. Die Aussicht auf Impfungen als ersten Schritt zur Normalisierung der Zustände gab den Finanzmärkten starken Rückhalt.

Machtwechsel in den USA bahnt sich trotz Gerichtsverfahren an

Die Äußerungen des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump bezüglich des bevorstehenden Machtwechsels am 20. Januar 2021, an dem Joe Biden Das Weiße Haus einzunehmen gedenkt, gingen im November wie gewöhnlich in verschiedene Richtungen. Donald Trump hielt in der Öffentlichkeit an der Rhetorik fest, dass er bei der Präsidentschaftswahl betrogen worden sei - und es laufen Gerichtsverfahren. In den Reihen der Trump-Administration begann jedoch im November im Hinblick auf den Machtwechsel die Zusammenarbeit mit der künftigen Administration. Gleichzeitig begann der künftige Präsident Joe Biden, die Mitglieder der neuen Regierung bekanntzugeben. Unter den prominenteren Namen finden wir die frühere Zentralbankchefin Janet Yellen, die zur Finanzministerin ernannt werden soll. Eine kompetente Person, die sich in der Opposition zu Donald Trump befunden hatte und deshalb als Chefin der Federal Reserve nur eine Amtszeit erhielt