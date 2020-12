Saturn Oil & Gas CEO John Jeffrey über die Zukunft des Unternehmens und ESG

Saturn Oil & Gas ist ein börsennotiertes Unternehmen (TSXV: SOIL), das Öl und Gas fördert und in der Provinz Saskatchewan, Kanada, tätig ist. Das Unternehmen wurde 2017 aus einer Neuausrichtung heraus gegründet und wird seitdem von CEO John Jeffrey geleitet. Im vergangenen Finanzjahr 2019 erwirtschaftete das Management mehr als 18 Millionen CAD an Einnahmen und verkündete den ersten Jahresgewinn seit der Gründung des Unternehmens. Das Jahr 2020 begann für den Erdölsektor stark, wurde dann aber durch die Corona-Maßnahmen extrem beeinträchtigt. Aus diesem Grund sind wir an John Jeffreys Plänen für die Zukunft interessiert.Lesen sie den Artikel hier weiter