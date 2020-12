Shutterstock startet den Create Fund

Neues Förderprogramm im Wert von 300.000 US-Dollar zur Unterstützung unterrepräsentierter Künstler

NEW YORK, 10. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE:SSTK), eine führende, weltweit vertretene Kreativplattform, die Full-Service-Lösungen für Marken, Unternehmen und Medien anbietet, die hochwertige Inhalte, Tools und Dienstleistungen benötigen, kündigte heute den Create Fund an, ein mit 300.000 US-Dollar dotiertes Künstlerförderprogramm. Der Create Fund bietet finanzielle und professionelle Unterstützung für Künstler auf der ganzen Welt, die in ihren Kreationen die Thematiken Vielfalt, Integration, soziale Gerechtigkeit und Umweltbewusstsein ansprechen.