DAX - Weitere Abwärtsdynamik erwartet

Damit stieg der DAX nur leicht bis über den wichtigen 10er-EMA im Tageschart an. In der Folge ging es aber wieder abwärts, der DAX ging bei 13.223 Punkten deutlich tiefer aus dem Handel. Und konnte damit den 10er-EMA nicht mehr nachhaltig überwinden, was ein sehr bearishes Signal ist.

Bereits die schwache Vorwochenkerze deutete neue Kursschwäche in der neuen Handelswoche an. Solange der DAX nicht mehr über den Widerstand bei 13.300/13.350 Punkten ansteigen kann, ist nun mit weiter fallenden Kursen bis zur Marke von 13.000 Punkten und in der Folge zum ersten offenen Gap auf der Unterseite bei 12.600 Punkten zu rechnen.