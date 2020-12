Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bundesbank gibt der EZB Rückendeckung für Experimente mit einem digitalen Euro. "In dem Moment, in dem wir im Eurosystem eines Tages den Schritt in Richtung digitaler Euro gehen wollen, möchten wir ihn auch gehen können", sagte Bundesbank-Vorstandsmitglied Burkhard Balz dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Montagausgaben).



Er gehört als Vertreter Deutschlands zur High-Level-Task-Force der EZB, die die laufenden Untersuchungen zum digitalen Euro begleitet. Die EZB hatte im Oktober verkündet, sie intensiviere die Forschung an diesem Thema, es gebe aber noch keine Entscheidung. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, eine Entscheidung vorzubereiten", so der Vorstand. Das Bargeld werde bleiben - "aber der digitale Euro könnte dazu kommen".









In der Industrie zum Beispiel gebe es Vorgänge, die man in Zukunft von Maschine zu Maschine bezahlen könne, dafür sei der digitale Euro ideal. "Ins Zeitalter des Internets der Dinge passen keine herkömmlichen Überweisungsvorgänge", sagte Balz. Insgesamt gehe es beim Zahlungsverkehr der Zukunft "um eine Sache von strategischer Bedeutung, um europäische Systemsouveränität". Mit Blick auf China, wo digitales Zentralbankgeld in diesen Tagen in zwei Regionen erstmals versuchsweise in Umlauf gebracht wurde, sagte das Vorstandsmitglied, Europa verschlafe das Thema nicht: "Wir sind sehr wachsam. Deshalb überstürzen wir auch nichts." Über Kryptowährungen, die in letzter Zeit teilweise spektakulär an Wert gewonnen haben, sagte Balz: "In Wirklichkeit sind das keine Währungen , eher Spekulationsobjekte."Bei Bitcoins etwa komme es mitunter zu extremen Wertschwankungen, auf so etwas lasse sich nicht jeder ein. "Der digitale Euro dagegen wäre offizielles Geld, ausgegeben von einer Zentralbank, nur eben digital."