Nachdem der Dax lange dem bullischen Treiben der Wall Street passiv zugeschaut hatte, war er in der letzten Woche nach oben geschossen - aber wie so oft etwas spät auf der Party erschienen

Nachdem der Dax lange dem bullischen Treiben der Wall Street passiv zugeschaut hatte, war er in der letzten Woche nach oben geschossen - aber wie so oft etwas spät auf der Party erschienen. Heute muß der Dax einen deftigen Rückschlag verkraften aufgrund der Sorgen um die Corona-Mutation, die vermutlich zuerst in Großbritannien entdeckt wurde, aber vermutlich eben kein "England-Virus" ist (wie das "normale Coronavirus" eben auch kein "chinesisches Virus" war!). Die Wall Street dagegen hat die Verluste zum Teil aufgeholt, dabei besteht bei den amerikanischen Indizes aufgrund deren Überkauftheit eigentlich viel mehr Korrektur-Bedarf. Auffallend ist vor allem, dass die USA nach wie vor Einreisen aus Großbritanien erlauben..

Das Video "Dax: Unverhofft kommt oft!" sehen Sie hier..