Anlegerverlag BioNTech geht die Puste aus! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 22.12.2020, 09:48 | 150 | 0 | 0 22.12.2020, 09:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Diese Entwicklung dürfte den Anlegern der BioNTech Aktie mal so gar nicht gefallen. Der Kurs geht vor den aktuellen Schlagzeilen über die Virusmutation in Großbritannien heftig in die Knie! Auch die Ankündigung von Seiten BioNTechs, dass der Impfstoff sehr wahrscheinlich auch gegen die Mutation schützen kann, kann die Anleger an dieser Stelle nicht entscheidend beruhigen! Anleger-Tipp: Welche Impfstoff-Aktie 2021 die größten Gewinnchancen eröffnet, lesen Sie unserer brandaktuellen Sonderstudie. Einfach hier klicken. BioNTech muss den aktuellen Negativtendenzen auf dem Aktienmarkt schnellstmöglich entgegenwirken. Es wird dringend Zeit zu handeln, sonst droht ein noch schlimmerer Absturz als er jetzt bereits zu verzeichnen ist! BioNTech gehört eigentlich zu den großen Gewinnern der Krise und mit jedem Hoffnungsschimmer sollte auch diese Aktie weiter in die Höhe schießen. Zu früh gefreut! Man muss sich nun also Sorgen machen, dass BioNTech so kurz vor Weihnachten trotz aller positiven Impfstoffschlagzeilen doch noch unter die Räder kommt. Die aktuelle Situation mit dem mutierten Virus aus Großbritannien setzt der Aktie ordentlich zu. Man sollte dem aktuellen Kursverlust von 0,48 Prozent schleunigst entgegenrudern. Sonst wird man den Verlust von 0,42 Euro auf nur noch 86,71 Euro nicht verkraften können! Fazit: Ist BioNTech wirklich der größte Gewinner der Krise oder gibt es andere interessante Werte mit mehr Potenzial? In unserer brandaktuellen Sonderstudie haben wir die Impfstoff-Aktien für Sie unter die Lupe genommen. Hier finden Sie die Ergebnisse.



