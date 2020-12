Traumhaus meldet einen millionenschweren Blockverkauf von Reihenhäuser aus der Projektentwicklung „Auris“ in Wiesbaden Erbenheim. Industria Wohnen erwerbe für einen Immobilien-Publikumsfonds 42 Häuser samt einer Tiefgarage auf einem Grundstück von ungefähr 7.781 Quadratmetern für den Preis von 21,7 Millionen Euro, so das m:access-notierte Unternehmen am Mittwoch.„Bei diesem Globalverkauf handelt es sich um einen ...