Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der DAX den zweiten Tag in Folge zugelegt, die kräftigen Kursverluste vom Montag aber noch immer nicht ganz ausgeglichen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.587,23 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,26 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.Gerüchte über eine nun doch unmittelbar bevorstehende Einigung im Brexit-Streit zwischen der EU und Großbritannien gaben den europäischen Aktienmärkten am Nachmittag noch einmal einen Schub. Bei den Einzeltiteln im DAX legten MTU , Daimler und Continental bis kurz vor Handelsende drei Prozent und mehr zu und waren damit an der Spitze der Kursliste. Es gab aber auch Verlierer: Adidas, SAP und Delivery Hero ließen gegen den Trend nach. Der Ölpreis stieg wieder deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 51,08 US-Dollar, das waren genau 2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,2187 US-Dollar (+0,2 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8205 Euro zu haben.