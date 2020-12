Moderna folgt BioNTech

Die Zulassungswelle bei den Corona-Impfstoffen rollt. BioNTech und Pfizer haben mit ihrem Impfstoff inzwischen Notfallzulassungen in den USA, Kanada, Großbritannien und anderen Staaten erhalten, in der Europäischen Union hat man den Impfstoff länger geprüft und eine reguläre Zulassung erteilt.Mit etwas Verzögerung geht auch Moderna diese Schritte der Mitbewerber. Der Impfstoff von Moderna wurde vor wenigen Tagen in den USA ...