DGAP-Ad-hoc: Heidelberger Druckmaschinen AG / Schlagwort(e): Verkauf

Heidelberger Druckmaschinen AG: Closing der Veräußerung der Gallus-Gruppe Anfang 2021 erwartet



29.12.2020 / 17:26 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nachdem das Bundeskartellamt die am 22. Juli 2020 vereinbarte Veräußerung der Gallus-Gruppe an benpac durch die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) am 23. Dezember 2020 fusionskontrollrechtlich freigegeben hat, liegen sämtliche Voraussetzungen für den Vollzug der Transaktion nun vor.