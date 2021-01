Link Global Technologies aktualisiert neueste 10-Megawatt-Bitcoin-Mining-Anlage, die voraussichtlich zusätzliche CAD$325.000 an Einnahmen pro Monat einbringt

Vancouver, BC, Kanada, 4. Januar 2021, Link Global Technologies Inc. (CSE: LNK; FRA: LGT; OTC: LGLOF) („Link“ oder das „Unternehmen“), ein innovativer Anbieter von Strom- und Infrastrukturlösungen für Bitcoin-Mining- und Data-Hosting-Betriebe, freut sich, ein Update zu seiner dritten 10-Megawatt (MW)-Stromanlage in Alberta zu geben.

Diese neue 10-MW-Stromanlage ist Teil einer laufenden Vereinbarung mit Block One Technologies (angekündigt in einer Pressemitteilung vom 25. November 2020), wonach Link Block One für eine anfängliche Laufzeit von einem Jahr mit 10 MW elektrischer Energie versorgt, und zwar zu einem vereinbarten Tarif, der in kanadischen Dollar pro Kilowattstunde berechnet wird.

Link liefert saubere Energielösungen durch die Erzeugung von Strom aus stillgelegten und ungenutzten Erdgasanlagen, wodurch Methanemissionen reduziert und gleichzeitig Strom erzeugt wird. Diese neuesten 10 MW Energieleistung können bei der derzeitigen Schwierigkeitsstufe mit 3.500 Minern der neuen Generation mehr als 2,5 Bitcoin pro Tag erzeugen.

Mit der voraussichtlichen, für Januar erwarteten Inbetriebnahme der neuen Anlage wird diese neue 10 MW-Anlage voraussichtlich USD$325.000 pro Monat an Einnahmen für Link beisteuern. Das Unternehmen plant, seine schnelle Entwicklung von Mining-Standorten für digitale Währungen im Jahr 2021 fortzusetzen und wird sein Inventar für das Self-Mining erweitern.

Der Präsident und Chief Executive Officer von Link, Stephen Jenkins, kommentiert: „Dies war ein Jahr der Weiterentwicklung und ist ein wichtiger Wendepunkt für das Unternehmen. Dieses neue Kraftwerk zeigt, dass Link in der Lage ist, zu skalieren und seinen Umsatz zu steigern, während es uns gleichzeitig die Möglichkeit gibt, mehr Kunden zu bedienen. Wir sind beeindruckt von der Hingabe und dem Engagement unseres Teams, unsere Entwicklungsziele auf dem richtigen Weg zu halten. Unser Bitcoin-Mining-Betrieb entwickelt sich schnell und mit dem steigenden Bitcoin-Preis sind wir ermutigt durch die starke Nachfrage nach unseren Dienstleistungen und das zunehmende Interesse von neuen Partnern und Möglichkeiten, unseren Self-Mining-Betrieb zu erweitern.“