Der DAX angelt sich an der oberen Trendlinie entlang. Man sieht auch heute deren Wirkung und alle positionieren sich daran und nehmen Gewinne mit. Der Trendkanal ist recht flach und steigt pro Woche um fast 100 Punkte, was die nächsten Tage wieder seitwärts bedeutet. Dem DOW geht es nicht besser, der ist auch am flachen Trendkanal abgeprallt und sucht jetzt unten einen Boden. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Tageschart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.