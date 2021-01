Blackstone erhält ein Wandeldarlehen von bis zu CHF 20 Mio.

Blackstone Resources AG (SWX: BLS) hat einen Vertrag über einen Wandeldarlehensrahmen in der Höhe von bis zu CHF 20 Millionen mit einer Laufzeit von insgesamt drei Jahren abgeschlossen. Das Wandeldarlehen hat einen Null-Prozent-Coupon und kann mit verschiedenen Investoren geteilt werden. Eine Umwandlung des Darlehens in Aktien der Blackstone ist für die ersten 120 Tage nach Auszahlung des Darlehens nicht möglich und kann darüber hinaus auf Wunsch des Unternehmens verlängert werden. Die ersten CHF 2 Millionen des Wandeldarlehens wurden abgeschlossen und bereits von zwei Investoren übernommen. Zusätzliche Inanspruchnahmen können jederzeit erfolgen, wenn sie von Blackstone angefordert werden. Zum Zeitpunkt der Wandlung des Wandeldarlehens werden die zusätzlich benötigten Aktien durch Erhöhung des bedingten Aktienkapitals des Unternehmens bereitgestellt.

Die Wandeldarlehen werden zur Finanzierung von Blackstone’s Plänen zur Massenproduktion der nächsten Generation von 3D-gedruckten Feststoffbatterien und für andere Investitionen verwendet. Die Batterien werden in der Autoindustrie und in vielen anderen Anwendungen zum Einsatz kommen. Das Unternehmen hat bereits mit dem Betrieb der Fabrikanlagen in Sachsen, Deutschland, begonnen, wo die Produktion im diesem Jahr beginnen wird.