Netfonds AG: Rekordwachstum der Assets um 2,5 Mrd. Euro (+17%) im Jahr 2020, weiterhin dynamisches Wachstum voraus



07.01.2021 / 08:00

Hamburg, 07.01.2021 - Per Jahresultimo konnte die Netfonds AG abermals einen neuen Höchststand der administrierten Assets erreichen. So legten im Jahresverlauf 2020, trotz der enormen Schwankungen an den Märkten, die Assets im Depotgeschäft um 1,90 Mrd. Euro (+20%) auf insgesamt 12,5 Mrd. Euro zu. Hiervon entfallen auf Assets under Management (Privatkunden und Fondsmanagement) zwischenzeitlich bereits 1,56 Mrd. Euro (+30%).