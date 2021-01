Disclaimer

Investments K+S AG, Royal Helium, Salesforce.com, Slack Technologies - Nicht alles was stinkt, düngt! Eine spaßige Bauernregel lautet: „Nicht alles was stinkt, düngt!“. Für langfristig orientierte Investoren trifft jedoch eher die Aussage von Aschenputtel zu: „Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten in Kröpfchen“.