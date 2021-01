Auch wenn die Edelmetalle und Edelmetallaktien gestern kräftig Federn lassen mussten, hat sich das Gesamtbild nicht verschlechtert. Vielmehr sehen wir ein erhöhtes Korrekturrisiko bei den Standardaktien.

Bei den Rohstoffaktien können wir uns dank Freitag hingegen noch einmal günstig eindecken.

Mawson Gold: Hervorragende Bohrergebnisse vom ‚Sunday Creek‘-Projekt!

Wieder einmal spitzen Bohrergebnisse aus Australien von Mawson Gold Limited (ISIN: CA5777891006 / TSX-V: MAW). Es ist einfach unglaublich, was dieses Geologenteam leistet. Egal ob Bohrergebnisse von seinem Projekt in Finnland oder von seinem Projekt in Australien präsentiert, die Ergebnisse sind immer der Hammer!

So auch jüngst wieder, als man die Ergebnisse der zusätzlichen Diamantbohrlöcher vom ‚Sunday Creek‘-Projekt, das 56 km nördlich von Melbourne liegt, mit Hammer-Gehalten mit 3,3 g/t Gold (Au) über 11,5 Meter und 3,4 g/t Au über 4,2 Meter. Die zu 100 % im Besitz des kanadischen Unternehmens befindliche Lagerstätte in den viktorianischen Goldfeldern macht damit dem Namen ihrer Lage alle Ehre und vor allem (Vor-)Freude auf mehr.

Die neuen Diamantbohrlöcher im Überblick!

Die Ergebnisse aus Bohrloch MDDSC005 liefern mit Gehalten von 3,4 g/t Gold über 4,2 m ab 88 m Tiefe, 3,3 g/t Gold über 11,5 m ab 123,7 m Tiefe inklusive 52,6 g/t Au über 0,1 m ab 123,7 m Tiefe Spitzenwerte! Aber auch in den tieferen „Gefilden“ wurden weitere hochgradige Anomalien gefunden, wie zum Beispiel 17,9 g/t Au über 0,3 m ab 128,2 m und 45,1 g/t Au über ebenfalls 0,3 m ab 133,5 m, die auf hohes Potenzial schließen lassen!

Quelle: Mawson Gold

Die Bohrungen wurden von Tests der parallelen und neigungsabwärts verlaufenden Erweiterungen des historischen ‚Apollo‘-Minengebiets begleitet. Auch hierbei stieß man auf sichtbares Gold innerhalb der Quarz- und Stibnit-Adern - und zwar in Tiefen von 88,7, 123,7, 128,2 und 130,9 Meter. Ohne Anwendung eines tieferen Schnitts ergab die Prüfung dieser mineralisierten Zone 1,3 g/t Au über 47,5 Meter in einer Tiefe von 88 Metern.

Das Bohrloch MDDSC004 wiederum durchschnitt im Bereich der Golden ‚Dyke‘-Mine und damit 400 Meter west-nordwestlich von Bohrloch MDDSC005, zwischen 44 und 104 Metern eine niedriggradig goldmineralisierte Zone. Das Bohrloch kreuzte dabei eine bisher nicht registrierte Minenlücke zwischen 71,4 und 78,6 Metern, mit einem Kernverlust von 5,2 Metern und damit mit großem Potenzial für weitere Tests der bereits abgebauten Zone in tieferen Bereichen.

Weitere ‚Sunday-Creek‘-Ergebnisse warten auf ihre Veröffentlichung

Welche Resultate die insgesamt elf Bohrlöcher von ‚Sunday Creek‘ über eine Länge von rund 1,5 km zutage gefördert haben, wird Mawson Gold in Kürze veröffentlichen. Erwartet werden zudem die Ergebnisse der Bohrungen der nun abgeschlossenen ersten Bohrphase des ‚Redcastle‘-Projekts, wo die eingesetzten Bohrer bei insgesamt 15 Bohrlöchern und einer Länge von etwas mehr als 2,7 km einen bestimmt ausgezeichneten Job gemacht haben und nun weiter in Richtung ‚Doctors Gully‘-Projekt im ‚Whroo Goldfield‘ ziehen.

„Mit großer Freude und Spannung werden wir weiter an der Ausdehnung der 40 Meter breiten Zone arbeiten, sowohl in der Tiefe wie auch entlang der Streichlänge. Dabei ist dieses interessante Zielgebiet nur eines von vielen weiteren, die es auf ‚Sunday Creek‘ noch detaillierter zu untersuchen und zu erweitern gilt“, so Michael Hudson, Präsident und CEO von Mawson Gold.

Er sieht in den jüngsten Bohrergebnissen sogar stichhaltige Beweise für ein weit verbreitetes goldreiches System auf dem ‚Sunday Creek‘-Projekt, das bestimmt noch viele weitere großartige Ergebnisse liefern werde.

Summa Silver - Rückblick, Ausblick und Shareholder Value im Fokus

Mit der Aussicht auf weitere Erfolge bei der systematischen Exploration seiner beiden Silber- und Goldprojekte, sendet Summa Silver Corp. (ISIN: CA86565E1051 / CSE: SSVR) in Person und Stimme seines CEO Galen McNamara optimistische Neujahrgrüße an seine Shareholder.

In seiner Aktionärsansprache gewährt McNamara dabei Rückblicke auf das erfolgreiche vergangene Jahr und gibt vor allem spannende Einblicke in die Summa-Silver-Strategie und Ziele für das noch junge 2021.

Prosperierendes ‚Hughes Property’-Projekt

Im Fokus der 2020er-Aktivitäten von Summa Silver stand ohne Zweifel die Exploration der ‚Hughes‘-Lagerstätte im Edelmetallreichen ‚Tonopah‘-Bezirk im Bundesstaat Nevada. Dafür wurden nämlich zunächst Bohrungen über 7.500 Meter in 15 Bohrlöchern geplant, das allerdings eine sukzessive Erweiterung respektive fast Verdopplung auf letztlich 14.600 Meter in 29 Bohrlöchern erfuhr.

Quelle: Summa Silver

Die Highlights des ‚Hughes‘-Bohrprogramms im Überblick:

Die Entdeckung einer hochgradigen Silber- und Goldmineralisierung in insgesamt vier Zielgebieten über einen 3,5 km langen Trend.

Im Gebiet rund um die historische ‚Belmont‘-Mine stieß Summa Silver auf zahlreiche gut mineralisierte ebenso wie auch auf bisher noch nicht ausgebeutete Lagerstätten.

Die Entdeckung des ‚Ruby‘-Zielgebiets stellt wahrscheinlich eine 1,3 km lange östliche Erweiterung des ‚Tonopah‘-Bezirks dar.

Das ‚Murra‘-Gebiet beherbergt breite Mineralisierungszonen, die aller Wahrscheinlichkeit nach die westliche Grenze von ‚Hughes‘ schneiden, bis hin zur Lagerstätte ‚Tonopah West‘, die sich im Besitz von Blackrock Gold Corp. befindet.

Insgesamt steht noch die Analyse von Proben aus 14 Bohrlöchern aus, die allesamt Quartz- und Brekziengestein-Adern durchschnitten hatten. Das alles wiederum ist ein starker Hinweis auf einen mineralisierten Hauptkern, mit massivem Potenzial!

Option auf Mogollon

Neben den expandierenden und erfolgreichen Explorationsarbeiten auf dem ‚Hughes‘-Projekt sicherte sich Summa Silver letztes Jahr zudem die Option auf einen beachtlichen Teil der historischen ‚Mogollon‘-Mine, die bezeichnenderweise in Silver City, New Mexiko, liegt. ‚Mogollon‘ ist seit den 1980er-Jahren unberührt bzw. unbebohrt, wobei die Ergebnisse früherer Bohrungen auf Umrisse eines Zielgebiets in der alten ‚Consolidated‘-Mine hinweisen.

Dieses Zielgebiet erstreckt sich über eine Fläche von 500 x 200 Meter, mit insgesamt 8 Bohrlöchern, aus denen, so frühere Berichte, im Schnitt 497 g/t Silber (Ag) auf 13,3 Meter gewonnen wurde.

Mit einem Panoramablick auf das ‚Consolidated Mine‘-Zielgebiet lässt sich erkennen, dass dieser Bereich nur etwa 0,6 km der insgesamt 34 km an kumulativer Struktur/Aderlänge der Lagerstätte ausmacht. Im Kontext betrachtet, macht das ‚Consolidated Mine‘-Zielgebiet damit weniger als 2 % der künftigen Zielhorizonte der Lagerstätte aus!

So wird Summa Silvers 2021

Für das laufende Jahr gibt Summa Silvers CEO Galen McNamara die Marschroute klar in Richtung des Weiteren Ausbau des Bohrprogramms auf ‚Hughes‘ und ‚Mogollon‘ vor, parallel zu Ressourcenschätzungen für beide Projekte. Dieser zweigleisige Weg soll in 2021 zu einer weiteren, deutlichen Wertschöpfung für die Summa-Silver-Aktionäre führen.

Für die ‚Hughes‘-Lagerstätte sind weiterer Bohrungen in den vier definierten Zielgebieten notwendig. Geplant sind daher auch systematische ‚Step out‘-Bohrungen im Bereich der Gebiete, die bekanntermaßen über eine entsprechende Mineralisierung verfügen. Ebenso auf der Roadmap steht ein geologische Kartierungs- und Bodenerprobungsprogramm für die weiten und noch nicht ausreichend erfassten Zonen hydrothermaler Veränderung in nördlichen und östlichen Abschnitten der Lagerstätte.

Was die ‚Mogollon‘-Lagerstätte angeht, soll dort durch systematische Rasterbohrungen eine umfangreiche Bewertung der mineralischen Ressourcen vorgenommen werden. Dafür erwartet Summa Silver im ersten Quartal 2021 grünes Licht. Weitere Planungen für ‚Mogollon‘ sehen zudem die Durchführung eines geologischen Kartierungs- und Bodenerprobungsprogramms vor, das dabei helfen soll, ein noch besseres Verständnis für die Prüfung der Silber- und Goldmineralisierung zu gewinnen.

Erstes erfolgreiches Jahr!

Auch wenn man glauben sollte, dass eine so junge Unternehmensgeschichte gar keine so tiefen Rückblicke zulässt, schaut Summa Silvers CEO Galen McNamara dennoch bereits jetzt auf ein erfolgreiches Jahr zurück, auch wenn es tatsächlich das erste ist:

„Wenn wir unseren Blick auf den Beginn des letzten Jahres wenden, sehen wir, dass Summa Silver nicht viel mehr als eine ambitionierte Idee war. Dass wir nun nach nur einem Jahr auf so eine großartige Erfolgsgeschichte schauen können, verdanken wir zu einem großen Teil auch unseren Aktionären, die ein wichtiger Baustein unserer vergangenen Erfolge sind und auch künftig sein werden!“

In diesem Jahr werde man die Wertschöpfung für seine Anteilseigner weiter steigern, was aufgrund der umfangreichen geologischen Fachkenntnisse kein ambitioniertes Ziel sei! Zudem ist Summa Silver seit Freitag auch an der torontoer TSX Venture Börse unter dem Kürzel SSVR notiert!

