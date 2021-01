Der eingeschlagene Wachstumskurs der flatex AG (ISIN: DE000FTG1111), jetzt unter dem Namen flatexDEGIRO AG firmierend , scheint keine Grenzen zu kennen. Und es gibt von den Börsen Schützenhilfe. Volatilität ist Trumpf für jemanden, der von vielen Transaktionen “viel hat”. Und die Synergien, die langsam gehoben werden können durch die DEGIRO-Übernahme werden ihre volle Wirkung erst in 2021 entfalten können.

Also Rekordumsätze, bereits jetzt Rekordgewinne und Höchstkurse. Wohin geht der Zug? Wenn die Vision für 2025 umgesetzt werden kann, dann muss der SDAX nicht das Ende der Fahnenstange sein. Bisher eine beinahe ungetrübte Wachstumsstory. Und die Verwirrungen um das seinerzeit geplatzte Österreich Engagement sind schon fast Geschichte.

Manko könnten die Gebühren für die Kunden werden, wenn die Märkte mal einen Gang zurückschalten sollten

Beeindruckendes Wachstum und eine perfekt passende Übernahme in den Niederlanden sprechen für eine Fortsetzung der Story. Etwas nachdenklich stimmt das Gebührensystem des Onlinebrokers, das nicht nur gegenüber den reinen “Robin Hood”-Neobrokern stark zurückfällt, sondern auch gegenüber Direct Brokern, die eine ähnliche Palette wie FlatexDegiro anbieten. Und das zu teilweise 0,00 EUR Gebühren je Trade und – zeitgemäß – ohne Depotgebühren. Sogar der gemeinnützige “Finanztip”, der früher immer “flatex” empfholen hatte, ist umgeschwenkt auf andere Anbieter. Natürlich auch wegen der Gebührenpolitik, die sich für die Anleger seit letztem Jahr in Verschlechterungen manifestierte.

Bewertungstechnisch ist die Aktie der flatexDEGIRO weit vorangeschritten bei einer Marktkapitalisierung von 1,86 Mrd EUR und einem KGV von 47,06. Wachstumsaktien werden halt so hoch gehandelt. Währenddessen handelt der “Onlinewert “unserer neuen Reihe (Fortsetzung jeden Sonntag) aus dem Bereich Direct Brokerage zwar bei einem KGV von 96,2, der aber aufgrund seines erst 12 monatigen Marktauftritts noch in der teuren Investitionsphase ist. Die Gewinne werden erst später kommen und dann schnell das KGV in niedrigere Regionen “befördern”:

“Bei einer einer Marktkapitalisierung von 246,19 Mio EUR, einem KGV von 96,2 und einer bereits extrem positiven Kursentwicklung in den letzten Monaten, ist die Aktie bereits hoch bewertet. Aber…

… hier handelt es sich um einen reinrassigen Wachstumswert, der frühestens ab 2022 seine Ertragskraft voll entfalten wird. Bis dahin sind noch einige Investitionen nötig.” – so heisst es über ihn im Teil 1 unserer Reihe “Onlineaktien: Hype oder Trend” startend mit dem Bereich Direct Brokerage.