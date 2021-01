Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Tom Enders heuert bei Elektro-Jet-Startup Lilium an Der Elektro-Flugtaxi-Hersteller Lilium hat den früheren Airbus -Chef Tom Enders in seinen Aufsichtsrat berufen. Das teilte Lilium am Montagabend in München mit. Das Unternehmen entwickelt ein Elektro-Flugtaxi mit fünf Sitzen, das senkrecht startet …