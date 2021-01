Der Ingolstädter Autokonzern hat nicht nur seine Dieselmotoren systematisch manipuliert – auch die Abgasreinigung von Benzinern weist auf dem Prüfstand bessere Werte auf als im Straßenbetrieb.

Der Dieselskandal hat den VW-Konzern in den letzten fünf Jahren viele Milliarden Euro gekostet. Auch für das Tochterunternehmen Audi ist das Kapitel noch lange nicht abgeschlossen. Der Ingolstädter Autokonzern hat nicht nur seine Dieselmotoren systematisch manipuliert, sondern offenbar auch die Abgasreinigung von Benzinern. Das EuGH-Urteil zum Thermofenster vom Dezember letzten Jahres wird die Autokonzerne weiter belasten – und betrifft auch den Audi-Konzern.

Den ersten angeblich sauberen Diesel hat Audi 2009 mit dem Audi Q7 auf den Markt gebracht, als VW den Skandalmotor EA189 Motor in Fahrzeugen von VW, Audi, Seat und Skoda verbaut hat. Sechs Jahre später, kurz nachdem der VW-Abgasskandal in den USA aufflog, musste Audi einräumen, in seinen Drei-Liter-Dieselmotoren eine Abschalteinrichtung zu nutzen. Die Autos scheinen auf dem Prüfstand sauber, während sie im Straßenbetrieb die Grenzwerte für Stickoxide nicht einhalten. Im Rahmen der „Untersuchungskommission Volkswagen“ wurde 2016 klar, dass fast alle Hersteller zweifelhafte Abgaseinrichtungen eingesetzt haben.