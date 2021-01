Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mönchengladbach (ots) - Die Audi AG hat eine weitere ganz herbe Niederlage imDiesel-Abgasskandal einstecken müssen. Streitgegenständlich vor dem LandgerichtKoblenz war ein Audi A6 3.0 TDI mit dem Dreiliter-Dieselmotor EA897 und sechsZylindern der Abgasnorm Euro 5. Damit wurde die Audi AG einmal mehr wegenvorsätzlicher sittenwidriger Schädigung nach § 826 BGB verurteilt. Das Gerichtließ die Einrede des Autoherstellers, es handle sich um den Motor des Typs EA896Gen2, nicht gelten.Der Mönchengladbacher Rechtsanwalt Dr. Gerrit W. Hartung von der Dr. HartungRechtsanwaltsgesellschaft mbH ( http://www.hartung-rechtsanwaelte.de/ ) hateinen weiteren wichtigen Sieg im Dieselskandal errungen und Schadenersatz wegenvorsätzlicher sittenwidriger Schädigung nach § 826 BGB erstritten. Die Audi AGwurde vom Landgericht Koblenz (Urteil vom 07.01.2021, Az.: 16 0 252/20) zurZahlung von 20.990 Euro nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über demjeweiligen Basiszinssatz seit dem 30. April 2020, zur Freistellung vonvorgerichtlich entstandenen Rechtsanwaltskosten in Höhe von 1348,27 Euro nebstZinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seitdem 12. August 2020 sowie zur vollständigen Übernahme der Kosten desRechtsstreits verurteilt. Streitgegenständlich war ein Audi A6 3.0 TDI mit demDreiliter-Dieselmotor EA897 und sechs Zylindern (Euro 5) und einemKilometerstand von 125.500 Kilometern."Das Gericht hat klargestellt, dass es sich bei der im Fahrzeug genutztenAufheizstrategie um eine illegale Abschalteinrichtung handelt. Dadurch springtdie schadstoffmindernde schnelle Motoraufwärmfunktion bei diesem Fahrzeug nahezunur im Prüfzyklus an, während diese NOx-Schadstoffminderung im realen Verkehrunterbleibt. Das streitgegenständliche Fahrzeug ist unter der Rückrufaktion 23X6bereits von einem amtlichen Rückruf durch das Kraftfahrt-Bundesamt betroffenist", erklärt der Rechtsanwalt. Seine Kanzlei befasst sich ausschließlich mitAnleger- und Verbraucherschutzthemen und hat sich auf die Beratung vonBetroffenen des Abgasskandals spezialisiert. Dr. Gerrit W. Hartung gilt als"Dieselanwalt" der ersten Stunde.Ebenfalls habe das Gericht die Sittenwidrigkeit des Handelns der Audi AGherausgestellt: "Für den Vorsatz genüge das Bewusstsein, dass die Schädigung imBereich des Möglichen liege, sowie die billigende Inkaufnahme desSchädigungsrisikos. Da die Behörden bei der Erteilung der Typgenehmigunggetäuscht worden waren, konnte der Kläger davon ausgehen, ein Fahrzeug mit einemMotor zu erhalten, der den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Dass im Fall derEntdeckung der Täuschung seitens des KBA Maßnahmen ergriffen werden mussten,