Foto: M. B. M. - unsplash Bei Plug Power kommt der Himmel immer näher Nachrichtenquelle: wikifolio 1414 | 1 | 0 12.01.2021, 12:50 | Der Boom bei Wasserstoff-Aktien setzt sich unvermindert fort. So gewinnt die Aktie von Plug Power in den ersten Handelstagen des neuen Jahres fast 60 Prozent an Wert.

