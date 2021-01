Steinmeier wünscht sich neuen Schwung für internationale Beziehungen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Staatengemeinschaft zu einer engeren Zusammenarbeit aufgerufen und dabei ausdrücklich Deutschland eingeschlossen. "Ein neuer Schwung für Deutschlands internationale Beziehungen, bilaterale und multilaterale, ist mir ein großer Herzenswunsch", schrieb Steinmeier in einem Brief an den Repräsentanten des Diplomatischen Korps, den Apostolischen Nuntius, Erzbischof Nikola Eterovic.

Zugleich versicherte Steinmeier den Diplomaten und ihren Ländern, Deutschland wolle ihnen "als kompetenter und vertrauensvoller Partner zur Seite stehen" - so wie zuletzt als Mitglied des UN-Sicherheitsrats und während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft.