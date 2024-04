Der Termin für die Versammlung wurde noch nicht bestätigt. Nikola möchte außerdem die Anzahl der Stammaktien, die im Rahmen des Nikola Corporation 2020 Stock Incentive Plan ausgegeben werden können, um 130 Millionen Aktien erhöhen. Dieser Vorschlag kann nur dann umgesetzt werden, wenn der Vorschlag zur Aktienzusammenlegung angenommen wird. Am Anfang des Antrags befindet sich ein Schreiben des Chairman Steven Shindler, in dem er den Aktionären empfiehlt, für die Aktienzusammenlegung zu stimmen.

Nikola hat eine Vollmachtserklärung bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht, um die Vorschläge für die bevorstehende Jahreshauptversammlung zu dokumentieren. Zu diesen Vorschlägen gehören eine Genehmigung für eine umgekehrte Aktienzusammenlegung von 1 Aktie für jede 10 Aktien auf 1 Aktie für jede 30 Aktien. Gleichzeitig soll die Anzahl der genehmigten Stammaktien von 1,6 Milliarden auf 1 Milliarde reduziert werden.

Das Unternehmen möchte so ein zukünftiges Delisting von der Nasdaq aufgrund der Mindestpreisanforderung von 1 US-Dollar pro Aktie vermeiden. "Auf dem Weg ins Jahr 2024 müssen wir uns darauf konzentrieren, unser finanzielles Fundament neu zu legen", so Shindler. Und weiter: "Wir müssen die Ablenkung durch ein Delisting beseitigen und uns so positionieren, dass wir effektiver Kapital aufnehmen können."

Ein Reverse Split würde die Anzahl der ausstehenden Aktien konsolidieren und gleichzeitig den Aktienkurs erhöhen. Shindler weist auch darauf hin, dass einige Anleger eine Abneigung gegen Aktien mit niedrigeren Kursen haben, so dass ein Reverse Split neue Anleger mit einem höheren Kurs anlocken könnte.

Zu den weiteren Vorschlägen der Jahreshauptversammlung gehören die Nominierung von neun Vorstandsmitgliedern für die Zeit bis zur Jahreshauptversammlung 2025 und die Genehmigung der Vergütung der genannten Führungskräfte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Nikola Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,00 % und einem Kurs von 0,685EUR auf Tradegate (12. April 2024, 09:10 Uhr) gehandelt.