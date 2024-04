Die Nikola-Aktie hat am Montag um knapp ein Prozent nachgegeben und damit den ersten Rückgang seit acht Handelssitzungen verzeichnet. Am Freitag hatte die Aktie ihre Rekordgewinnserie von acht aufeinanderfolgenden Sitzungen, die erstmals am 24. November 2020 aufgestellt wurde, eingestellt. Das Handelsvolumen betrug laut MarketWatch 124,6 Millionen Aktien, verglichen mit dem Tagesdurchschnitt von 91,4 Millionen Aktien. Auch am Dienstag sind die Vorzeichen für den Wasserstoff-Titel rot. Die Aktie notiert wieder auf Pennystock-Niveau.

In einer 8-K-Einreichung bei der Securities and Exchange Commission am frühen Montag sagte Nikola, dass die im Sommer 2023 getroffene Vereinbarung über den Verkauf des Elektroautos Badger und der mit Powersports verbundenen Vermögenswerte an EMBR Motors, das mehrheitlich im Besitz von Dave Sparks und dem Anwalt Cole Cannon ist, eine Bestimmung enthält, dass der einstige Gründer und CEO Trevor Milton nicht mit EMBR Motors in Verbindung gebracht werden darf.